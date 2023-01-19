Евгений Куйвашев отправился в духовную столицу Урала

Евгений Куйвашев едет в духовную столицу Урала

Сегодня, 19 января, в праздник Крещения Господня, губернатор Евгений Куйвашев с рабочим визитом отправился в Верхотурье — старинный город на севере Свердловской области, получивший известность как духовная столица Урала.

Главу региона сопровождают митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также в начальник СвЖД Иван Колесников. На север области они добираются по железной дороге. На сегодняшний день это один из простых, комфортных и безопасных способов доехать до Верхотурья. Уже с 20 января из Екатеринбурга в Североуральск через северные города региона начнет курсировать электропоезд "Ласточка".

На перроне перед отправкой поезда губернатор поздравил владыку с Крещением.

В программе рабочей поездки — посещение нескольких городских объектов, в том числе благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды".

Также ожидается, что губернатор проведет совещание по развитию Верхотурья, посетит святочную ярмарку в ските Октай Свято-Николаевского мужского монастыря и познакомится с работами мастеров верхотурского Дома ремесел.

Напомним, что с завтрашнего дня по инициативе губернатора стартуют ежедневные рейсы "Ласточки" в северные города Свердловской области.