Темы дня

Общество
19 января 2023, 09:43

Евгений Куйвашев отправился в духовную столицу Урала

  Марина Сапожникова
Евгений Куйвашев едет в Верхотурье

Евгений Куйвашев едет в духовную столицу Урала

Сегодня, 19 января, в праздник Крещения Господня, губернатор Евгений Куйвашев с рабочим визитом отправился в Верхотурье — старинный город на севере Свердловской области, получивший известность как духовная столица Урала.

Главу региона сопровождают митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также в начальник СвЖД Иван Колесников. На север области они добираются по железной дороге. На сегодняшний день это один из простых, комфортных и безопасных способов доехать до Верхотурья. Уже с 20 января из Екатеринбурга в Североуральск через северные города региона начнет курсировать электропоезд "Ласточка".

На перроне перед отправкой поезда губернатор поздравил владыку с Крещением. 

В программе рабочей поездки — посещение нескольких городских объектов, в том числе благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды".

Также ожидается, что губернатор проведет совещание по развитию Верхотурья, посетит святочную ярмарку в ските Октай Свято-Николаевского мужского монастыря и познакомится с работами мастеров верхотурского Дома ремесел.

Напомним, что с завтрашнего дня по инициативе губернатора стартуют ежедневные рейсы "Ласточки" в северные города Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.01.2023, 09:43 / Общество
Евгений Куйвашев отправился в духовную столицу Урала
19.01.2023, 09:12 / Общество
В Екатеринбурге ликвидируют пожар на мусорной свалке
18.01.2023, 20:42 / Общество
Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке туристических и социальных объектов к празднованию 400-летия Гарей
18.01.2023, 19:35 / Общество
Владимир Путин анонсировал отсрочку для призывников, работающих на предприятиях ОПК
18.01.2023, 18:01 / Общество
В России вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов