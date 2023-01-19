На Среднем Урале упростят условия по выделению земли для строительства студенческих общежитий

В Екатеринбурге строят новые общежития для студентов вузов. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области разрабатывают законопроект, который позволит предоставлять инвесторам и застройщикам в аренду земельные участки под строительство студенческих общежитий без проведения торгов, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Законопроект, вносящий изменения в статью закона "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", был принят парламентариями в первом чтении 20 декабря 2022 года. Сейчас законодатели прорабатывают отдельные положения.

"Цель разработки проекта закона — создание правовых оснований для расширения перечня случаев предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Региональный закон предлагается дополнить положениями, предусматривающими возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта, предполагающего строительство здания (комплекса зданий) общей площадью не менее восьми тысяч квадратных метров", — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Законодатели также прорабатывают нормы, которые позволят в том числе передавать общежития вузам в аренду или безвозмездное пользование.

Напомним, губернатор Свердловской области поддержал разработанную на Среднем Урале программу "Кампус". Она предусматривает меры поддержки студентов, среди которых обеспечение учащихся уральских вузов временным жильем.