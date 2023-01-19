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Общество
19 января 2023, 10:49

На Среднем Урале упростят условия по выделению земли для строительства студенческих общежитий

  Валерия Белякова
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В Екатеринбурге строят новые общежития для студентов вузов. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области разрабатывают законопроект, который позволит предоставлять инвесторам и застройщикам в аренду земельные участки под строительство студенческих общежитий без проведения торгов, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Законопроект, вносящий изменения в статью закона "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", был принят парламентариями в первом чтении 20 декабря 2022 года. Сейчас законодатели прорабатывают отдельные положения.

"Цель разработки проекта закона — создание правовых оснований для расширения перечня случаев предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Региональный закон предлагается дополнить положениями, предусматривающими возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта, предполагающего строительство здания (комплекса зданий) общей площадью не менее восьми тысяч квадратных метров", — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Законодатели также прорабатывают нормы, которые позволят в том числе передавать общежития вузам в аренду или безвозмездное пользование.

Напомним, губернатор Свердловской области поддержал разработанную на Среднем Урале программу "Кампус". Она предусматривает меры поддержки студентов, среди которых обеспечение учащихся уральских вузов временным жильем. 

Областная газета Свердловской области

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