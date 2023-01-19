В крещенских купаниях приняли участие 12 тысяч уральцев. Фото

Уральцы участвуют в крещенских купаниях. Фото: Полина Зиновьева

В ночь с 18 на 19 января в Свердловской области в крещенских купаниях приняли участие около 12 000 человек, в том числе более 3 000 екатеринбуржцев, об этом сообщает департамент информполитики региона.

Фото: Полина Зиновьева

Спасатели и надзорные ведомства проверили места для купаний и одобрили порядка 80 купелей на Среднем Урале.

Фото: Полина Зиновьева

Купели были освящены церковнослужителями Екатеринбургской епархии.

Фото: Полина Зиновьева

Крещенские купели открыты для купаний до сих пор. Безопасность людей, которые приходят окунуться, в течение всего праздника обеспечивают более 1 800 человек, в том числе 230 сотрудников МЧС, более 1 400 сотрудников МВД, 36 специалистов Государственной инспекции по маломерным судам, 16 сотрудников Уральского регионального поисково-спасательного отряда.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, в Свердловской области создана интерактивная карта безопасных купелей.