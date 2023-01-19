На Среднем Урале зарегистрировали товарный знак "Демидовский маршрут"

Оформление документов для закрепления названия заняло около года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Первый национальный турмаршрут по Свердловской области "Демидовский маршрут" зарегистрирован в качестве товарного знака. Оформление документов для закрепления названия заняло около года.

Товарный знак зарегистрирован Центром развития туризма Свердловской области при поддержке департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

"Регистрация товарного знака — это важный шаг к созданию известного туристического бренда Свердловской области. Фирменное название распространяется не только на маршрут, но позволит выпускать уникальную сувенирную, полиграфическую и аудиовизуальную продукцию под брендом "Демидовский маршрут", — сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Эта работа направлена на повышение узнаваемости свердловского туристического маршрута, в том числе и за пределами России.

Отметим, что Демидовский маршрут, протяженность которого составляет 329 км, начинается в Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Путешествие длится три дня и две ночи. Маршрут знакомит туристов не только с промышленным наследием династии Демидовых, но и с бытом великих уральцев, их меценатской деятельностью. Также тур включает в себя знакомство с аутентичной уральской кухней.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что губернатор Евгений Куйвашев активно поддерживает продвижение исторических объектов горнозаводского Урала и наследия династии Демидовых. Летом прошлого года "Демидовский маршрут" получил статус национального.

Фото: департамент информполитики Свердловской области