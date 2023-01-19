Евгений Куйвашев оценил комплексное благоустройство Верхотурья

Губернатор оценил реконструкцию городских объектов Верхотурья. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе рабочей поездки губернатор дал оценку выполнению его поручений по благоустройству городской инфраструктуры и по реконструкции стадиона "Олимп".

«Город активно участвует в программах благоустройства. Верхотурье дважды становилось победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это позволило кардинально обновить центральную площадь и сквер по улице Малышева. Сегодня эти современные многофункциональные пространства действительно являются любимым местом отдыха местных жителей и туристов. В прошлом году началось строительство спортивного ядра "Олимп" — в результате верхотурцы смогут заниматься спортом в достойных условиях, получат дополнительный стимул вести здоровый образ жизни», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

В поселке Привокзальном глава региона осмотрел территорию, выбранную жителями для благоустройства в ходе общественного голосования в 2022 году. После обновления здесь появятся парадная зона с клумбами, концертная площадка, зона отдыха и чтения, а также детская и спортивная рекреации. Проектом предусмотрено освещение всей территории и создание условий для маломобильных жителей. В областном бюджете на реализацию проекта предусмотрена субсидия в размере 24,8 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор также побывал на улице Малышева, где уже реализован проект благоустройства сквера. Сейчас это центр притяжения для горожан и гостей Верхотурья. Здесь установлено современное освещение, системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы и спортивная площадка.

В 2023 году в Верхотурье должен заработать обновленный стадион "Олимп". Евгений Куйвашев оценил ход строительных работ на объекте. Уже сейчас его готовность составляет уже почти 30 %, по словам застройщиков, работы идут с опережением графика. Реконструкция предполагает установку современного спортивного оборудования, обновление сетей наружного освещения и сетей связи, а также укладку покрытий для занятий легкой атлетикой и футболом.