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Общество
19 января 2023, 16:09

Жителям Академического района Екатеринбурга пообещали трамвайную линию к юбилею города

Идет укладка рельсов в Академическом

Строительство трамвайной линии ведется с опережением сроков. Фото: Алексей Кунилов

Мэр уральской столицы Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии ведется с опережением сроков.

В своем telegram-канале глава города рассказал о том, что изначально трамвайную линию в Академическом планировали проложить к концу 2024 года, однако сейчас подрядчикам поставлена задача порадовать жителей долгожданным трамваем уже к 300‑летию Екатеринбурга, то есть летом текущего года.

"Сейчас выполнена треть работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1 600 метров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.

Понимаю, что жители испытывают неудобства из-за частичного перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне", — сообщил Алексей Орлов.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как ведутся работы по укладке рельсов в Академическом.

Областная газета Свердловской области

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