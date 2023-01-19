Жителям Академического района Екатеринбурга пообещали трамвайную линию к юбилею города

Строительство трамвайной линии ведется с опережением сроков. Фото: Алексей Кунилов

Мэр уральской столицы Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии ведется с опережением сроков.

В своем telegram-канале глава города рассказал о том, что изначально трамвайную линию в Академическом планировали проложить к концу 2024 года, однако сейчас подрядчикам поставлена задача порадовать жителей долгожданным трамваем уже к 300‑летию Екатеринбурга, то есть летом текущего года.

"Сейчас выполнена треть работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1 600 метров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.

Понимаю, что жители испытывают неудобства из-за частичного перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне", — сообщил Алексей Орлов.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как ведутся работы по укладке рельсов в Академическом.