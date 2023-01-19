«Когда видишь глаза детей, все переворачивается»

Николай Смирнов привез подарки маленьким екатеринбуржцам Володе и Надежде на дом. Фото: Павел Ворожцов

Вчера министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ поздравил трехлетнего жителя Екатеринбурга Володю ДЫЛДИНА с наступившим Новым годом и вручил ему подарок – спортивный мат. Мальчик мечтал о нем и вместе с мамой написал об этом на сайте проекта «Елка желаний». Еще один подарок – большого плюшевого енота – получила и старшая сестра Вовы – шестилетняя Надежда.

Николай Смирнов встретился с ребятами во дворе их дома по улице Данилы Зверева. Вова и Надя катались с горки, за ними приглядывала мама – Нина Васильевна. Увидев подарок, мальчишка радостно заулыбался, подбежал, обнял его, слегка смущаясь фотокамеры. Девочка взяла енота и крепко прижала к себе.

– Когда видишь глаза детей, которые о чем-то мечтали, но по разным причинам не могли себе этого позволить, и вдруг эти мечты сбываются, все в душе переворачивается, – признался Николай Борисович. – Это невозможно передать словами. Это чувствуешь сердцем.

Вову в месячном возрасте усыновила семейная пара Холмогоровых. Когда мальчик подрос, у него обнаружились проблемы с речью. Сегодня он почти не говорит, хотя физически очень развит.

– Володя активен и дома, и на улице – бегает, прыгает. Любит пинать мяч – наверное, футболистом вырастет. В бассейн ходит. Речью мы сейчас занимаемся, очень надеемся, что восстановим ее. А чтобы дома ему было комфортно двигаться, мы и попросили спортивный мат – для мягкого приземления, – рассказывает Нина Васильевна.

Надю Холмогоровы взяли в семью тоже в месячном возрасте, сейчас она находится под опекой. У девочки инвалидность – умственная отсталость. Диагноз тоже проявился, когда ребенок повзрослел. Сейчас за Надей нужен постоянный присмотр.

– Так получилось в жизни, что родить своего ребенка мы не смогли, но мне очень хотелось быть мамой, и мы с мужем пошли по такому пути, – поделилась Нина Васильевна. – Муж работает старшим мастером на механическом заводе, это мое крепкое, надежное плечо. Я по образованию химик-технолог, 17 лет отработала в этой сфере, сейчас в декрете. Чтобы детям было комфортно, взяли семейную ипотеку – трехкомнатную квартиру. Теперь у Вовы и Нади есть свои комнаты. Наде скоро будет семь, нужно решать вопрос с обучением, необходим тьютор. А Володя пока наслаждается жизнью, посмотрим, что будет дальше.

Нина Холмогорова поблагодарила Николая Смирнова за подарки:

– Акция «Елка желаний» – это действительно благое дело. Люди из разных социальных категорий, пожилые, малообеспеченные, многодетные, с ограниченными возможностями здоровья – получают поддержку, о которой еще совсем недавно они только мечтали. Спасибо большое за это счастье!

Фото: Павел Ворожцов