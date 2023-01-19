Во время визита в Верхотурье Евгений Куйвашев посетил Актайский скит Свято-Николаевского монастыря. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ посетил с рабочим визитом Верхотурье – старинный город на севере области, получивший известность как духовная столица Урала. Глава региона проинспектировал объекты комплексного благоустройства и ход реализации целевых программ, а также провел совещание с представителями областных и местных властей.

В Верхотурье Евгений Куйвашев прибыл на электропоезде вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и начальником СвЖД Иваном Колесниковым. В первую очередь глава региона оценил комплексное благоустройство духовной столицы Урала, посетив ряд ключевых объектов, в том числе приведенных в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Это центральная площадь и сквер на улице Малышева.

«Город активно участвует в программах благоустройства. Верхотурье дважды становилось победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это позволило кардинально обновить центральную площадь и сквер по улице Малышева. Сегодня эти современные многофункциональные пространства действительно являются любимым местом отдыха местных жителей и туристов», – отметил Евгений Куйвашев.

В поселке Привокзальном глава региона осмотрел территорию, которую жители еще только выбрали для благоустройства. Здесь расположены детский сад, общеобразовательная школа и Дом культуры. По итогам общественного голосования в 2022 году она внесена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» с финансированием из областного бюджета на 2023 год.

Оценил губернатор и ход реконструкции стадиона «Олимп», который должен открыться в этом году. Работы здесь завершены почти на треть и идут с опережением графика. Здесь установят современное спортивное оборудование, обновят наружное освещение и сети связи, уложат покрытия для занятий легкой атлетикой и футболом, а также полностью благоустроят прилегающую территорию.

В ходе совещания с представителями областных и местных властей, глава региона поставил задачи по развитию старейшего северного города:

– С участием благотворителей в Верхотурье продолжается ремонт храмов, восстанавливаются музеи. Город набрал мощный туристический потенциал. Уверен, что изменение графика и маршрута передвижения «Ласточек», которые уже завтра пойдут из Екатеринбурга через северные города до станции «Бокситы», привлечет еще больше паломников и путешественников не только в Верхотурье, но и в другие северные территории области.

Евгений Куйвашев также отметил активность и инициативность верхотурцев, искреннюю заинтересованность в судьбе родного города. «Важно прислушиваться к их мнению, всячески поддерживать людей в желании направлять силу и энергию на позитивные преобразования. Еще раз подчеркну – именно этот принцип должен лежать в основе нашей совместной работы по развитию Верхотурья и других муниципалитетов области», — сказал губернатор.

Глава региона также указал участникам совещания на необходимость интенсивнее повышать инвестиционную привлекательность города, оказывать более действенную поддержку малому и среднему бизнесу, который фактически является двигателем местной экономики.

Особое внимание, по мнению Евгения Куйвашева, необходимо уделить переселению людей из аварийного жилья. Губернатор поставил задачи по решению проблем в коммунальной сфере, улучшению качества местных дорог, выполнению программы социальной газификации. Все это не только сделает жизнь здесь более комфортной, но и привлечет инвесторов и туристов.

А посмотреть в Верхотурье есть что. Так, глава региона посетил Дом народных художественных промыслов и ремесел, открытый четыре года назад в стенах бывшего купеческого дома XIX века. Только в 2022 году здесь побывали больше 3,5 миллиона человек. На площадке работают мастерские, где проходят мастер-классы по гончарному делу, ткацкому искусству и берестоплетению.

Также Евгений Куйвашев вместе с жителями Верхотурья побывал на святочной ярмарке в Актайском ските Свято-Николаевского монастыря и здесь же окунулся в крещенскую купель.

Фото: Полина Зиновьева