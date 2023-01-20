Новую добровольную страховку предложат путешествующим по России туристам

В Госдуму внесено предложение о добровольном страховании туристов. Фото: Галина Соловьева

В Госдуме рабочая группа по экстремальному туризму внесла предложение о добровольном страховании туристов.

Как рассказал "Парламентской газете" член комитета Госдумы по туризму Андрей Марков, полис позволит покрыть расходы на транспорт, перевозку детей, которые остались без присмотра, получить консультации при организации неотложной помощи. Кроме того, средств, заложенных в страховку, должно хватить и на лечение, которое выходит за рамки ОМС.

Оформление страховки поможет снизить расходы государства при различных ЧП, когда требуется вмешательство таких структур, как МЧС, Центр медицины катастроф и других. Размер страховой суммы предлагают зафиксировать на уровне 300 тысяч рублей.

"Страховые продукты для путешествующих по России есть и сейчас, но многие о них не знают, а турагентства их не предлагают, чтобы не отпугнуть людей более высокой ценой тура. На самом деле, стоимость такого полиса не будет превышать 2 тысяч рублей, а в большинстве случаев окажется даже меньше. Принципиальная позиция — страхование должно быть только добровольным", — отметил Андрей Марков.

Во время продажи тура клиенту должны будут рассказать о возможности оформить страховку, в случае отказа покупатель заполнит особую форму, в которой распишется в том, что все риски в случае непредвиденных ситуаций он берет на себя.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Ростуризм запускает программу "Мы вместе. Туризм" для туров по России.