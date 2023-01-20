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Общество
20 января 2023, 13:08

Художники и альпинисты возьмут штурмом главный ледовый городок Екатеринбурга

Ледовый штурм

Гости фестиваля также смогут попробовать свои силы в альпинизме под присмотром профессионалов. Фото: Алина Шешеня/пресс-служба администрации Екатеринбурга

Ледовый городок, расположенный на площади 1905 года в Екатеринбурге, закроется уже в ближайшие выходные, 22 января. В последние дни работы там проведут международный конкурс "Ледовое граффити" и традиционный фестиваль "Ледовый штурм".

Конкурс "Ледовое граффити" начнется в 10:00 21 января. Более 100 художников подали заявки на участие в этом году, среди них выпускники УрГАХа, мастера стрит-арта, учащиеся молодежных клубов и учреждений культуры.

В этом году работы граффитистов будут посвящены 300-летию уральской столицы. Центральную площадь Екатеринбурга украсят более 70 ледовых полотен.

Там же, 22 января в 11:00 начнутся соревнования по альпинизму. Участники будут на скорость забираться на специально возведенную ледовую колонну высотой около 14 метров. Гости фестиваля также смогут попробовать свои силы в ледолазании под присмотром профессионалов.

В 12:00 на площади 1905 года пройдет концерт, победителям "Ледового штурма" вручат награды. Как отметили в пресс-службе администрации города, фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2008 года.

Областная газета Свердловской области

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