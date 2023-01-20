В Свердловской области в рамках социальной газификации запустили новый газопровод

В регионе действует расширенный список льготников, которые могут получить компенсацию на приобретение оборудования. Фото: Алексей Кунилов

В строй введен газопровод в селе Мугай Махневского муниципального образования. Новая ветка длиной 6 километров обеспечит газом 266 семей.

"Преимущества газификации очевидны. Это повышение энергобезопасности и уровня комфорта уральцев. Уже 41 житель Мугая подал заявку на подключение. Газовики ждут заявки от остальных жителей и готовы в самые кратчайшие сроки подводить топливо в дома", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В рамках программы социальной газификации до границ земельных участков газовая труба проводится бесплатно.

Подать заявку на газификацию можно через портал Госуслуг, на портале Единого оператора газификации в личном кабинете заявителя либо в офисе газораспределительной организации.

Стоит напомнить, что в регионе действует расширенный список льготников, которые могут получить компенсацию на приобретение оборудования. На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев дал распоряжение расширить список льготников и рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации при подключении, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно. Например, нижний предел компенсаций — это 100 тысяч, но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение и индивидуально принимать решение о субсидировании до 250 тысяч рублей", — заявил Евгений Куйвашев.

Глава региона дал поручение главам муниципалитетов разработать дорожные карты для каждого дома, которые планируется подключить к голубому топливу. В каждом случае следует понимать, на какие средства люди будут устанавливать необходимое оборудование. Ранее Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году до 90% жилых домов в регионе будут иметь доступ к природному газу.

Ранее "Областная газета" рассказывала, как в Свердловской области составляют интерактивную карту газификации.