Темы дня

Общество
20 января 2023, 13:58

В Екатеринбурге будущие аграрии познакомились с работой кинологической службы

Кинолог работает

По словам руководителя пресс-службы регионального главка, никакое современное устройство не заменит чутье хорошо обученной собаки. Фото: Валерий Горелых

Студенты Уральского государственного аграрного университета посетили Центр кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции "Студенческий десант 2023". 

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, студенты познакомились с питомцами ЦКС, которые служат вместе с сотрудниками органов внутренних дел, в том числе на территории Северо-Кавказского региона. 

"Трудно себе представить даже сейчас в XXI веке любой отдел полиции без четвероногих помощников-сыщиков. Никакое современное устройство не заменит чутье хорошо обученной собаки. Только в 2022 году специалисты-кинологи и их питомцы участвовали при осмотре 2 827 мест происшествий. С участием служебных собак раскрыто 1 067 преступлений, из них 364 — тяжкие и особо тяжкие. Без них не обходятся мероприятия с массовым пребыванием граждан, конвоирование подозреваемых и обвиняемых, поиск без вести пропавших людей, розыск наркотиков и взрывных устройств, работа по следу. В свердловском гарнизоне имеется 367 преданных своему делу собак", — отметил Валерий Горелых.

Питомцы центра показали гостям свои навыки в поиске взрывчатых веществ, умение задержать опасного преступника и способность выполнять команды тренеров. Также в рамках мероприятия состоялась встреча с руководством волонтерского отряда "Прорыв", студентам рассказали о методике поиска пропавших людей совместно с органами внутренних дел и призвали помогать в этой важной работе.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что Средний Урал присоединился к Всероссийской акции МВД "Студенческий десант".

Видео: предоставлено Валерием Горелых.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.01.2023, 15:45 / Общество
Огнеборцы спасли 6 человек из горящего дома в Полевском
20.01.2023, 15:25 / Общество
Екатеринбург вошел в список городов мира с самым доступным интернетом
20.01.2023, 14:38 / Общество
Несколько горнолыжных комплексов Среднего Урала объединят автобусными маршрутами
20.01.2023, 14:25 / Экономика
На портале Госуслуг появилась возможность защитить недвижимость от мошеннических сделок
20.01.2023, 13:58 / Общество
В Екатеринбурге будущие аграрии познакомились с работой кинологической службы