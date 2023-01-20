Несколько горнолыжных комплексов Среднего Урала объединят автобусными маршрутами

21 января будут открыты автобусные маршруты, объединяющие горнолыжные комплексы Первоуральска. Фото: Павел Ворожцов

В рамках развития внутреннего туризма в ближайшую субботу, 21 января, будут открыты автобусные маршруты, объединяющие горнолыжные комплексы Первоуральска. Это ГЛК "Гора Теплая", "Гора Волчиха" и "Пильная парк".

Ожидается, что реализация проекта привлечет туристов из соседних городов и повысит популярность активного отдыха среди первоуральцев, сообщается на сайте городского округа Первоуральск.

До конца марта каждую субботу между комплексами будут курсировать два автобуса. Маршрут будет начинаться и заканчиваться возле ТЦ "Мега", остановка № 150. Первоуральцы могут сесть в автобус в черте города, на остановках "Талица", "ТЦ Первый", "Береговая улица". Маршруты автобусов пересекаются — за один день будет возможность посетить сразу несколько горнолыжных трасс.

Узнать нужный автобус можно по наклейке "Горы Первоуральска". Проезд бесплатный.

Расписание маршрутов доступно на сайте Первоуральского городского округа, информационных досках, расположенных на турбазах, или непосредственно в автобусе.

Фото: сайт ГО Первоуральск