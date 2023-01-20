Первым рейсом северной "Ласточки" воспользовались 135 человек

Необходимость в маршрутах Ласточки на север региона назрела давно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первая "Ласточка", открывшая регулярное сообщение Бокситы — Серов — Екатеринбург, инициированное губернатором Евгением Куйвашевым, прибыла в столицу Урала.

Напомним, предложение губернатора запустить электрички в северные города региона поддержал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Необходимость в таком транспорте давно назрела у жителей Серова, Североуральска и других северных населенных пунктов.

Проезд на "Ласточке" от Екатеринбурга до Боксит обойдется пассажиру по специальному тарифу в 883 рубля, все льготы, предусмотренные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, действительны, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Ласточки" в Североуральск — это самый протяженный маршрут пригородного сообщения в России. Он составляет 479 километров. Это самый востребованный маршрут. По пути следования поезда расположено много населенных пунктов, где суммарно проживает более 800 тысяч человек. Это самый новый подвижной состав — электропоезду, который привез пассажиров из Североуральска, еще нет и месяца. Это самый долгожданный проект — с 2013 года беспересадочного движения в Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Волчанск у нас не было. Через 10 лет мы восстановили беспересадочное движение по этому маршруту", — рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги Алексей Гребенкин.

Первой пассажиркой "Ласточки" стала студентка третьего курса медицинского университета Екатерина Балашова, приехавшая в Екатеринбург на сессию.

"Я ехала из Бокситов. Раньше добиралась до Екатеринбурга на автобусах или микроавтобусах. После того как появился поезд, стало намного комфортнее. Здесь удобные сидения, предусмотрены туалеты. И по цене получается более выгодно, особенно, учитывая скидку для студентов", — поделилась Екатерина.

Ранее сообщалось о том, как проходит запуск "Ласточек" в северные города региона.