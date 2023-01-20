Евгений Куйвашев провел встречу с организаторами "Стенограффии-2023"

Глава региона обсудил планы по проведению фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в 2023 году с руководителем Анной Клец и исполнительным директором Дмитрием Чабановым.
Евгений Куйвашев отметил, что возлагает на фестиваль большие надежды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Каждый год в Екатеринбурге появляются новые арт-объекты, которые украшают город, делают ярче нашу жизнь, позволяют создавать новые туристические маршруты. А значит — повышают привлекательность и узнаваемость нашего города и региона. В этом году мы готовимся отметить знаковый юбилей — 300-летие Екатеринбурга. Это наполняет особым смыслом все культурные проекты и мероприятия", — сказал губернатор.
В юбилейный год Екатеринбург примет также и Международный фестиваль спорта, а это позволит расширить географию участников "Стенограффии".
Ранее мы рассказывали, как фестиваль "Стенограффия" выходит за пределы Екатеринбурга.