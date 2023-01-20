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Общество
20 января 2023, 17:45

Евгений Куйвашев провел встречу с организаторами "Стенограффии-2023"

  Марина Сапожникова
Евгений Куйвашев

Глава региона обсудил планы фестиваля уличного искусства на 2023 год с организаторами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона обсудил планы по проведению фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в 2023 году с руководителем Анной Клец и исполнительным директором Дмитрием Чабановым.

Евгений Куйвашев отметил, что возлагает на фестиваль большие надежды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Каждый год в Екатеринбурге появляются новые арт-объекты, которые украшают город, делают ярче нашу жизнь, позволяют создавать новые туристические маршруты. А значит — повышают привлекательность и узнаваемость нашего города и региона. В этом году мы готовимся отметить знаковый юбилей — 300-летие Екатеринбурга. Это наполняет особым смыслом все культурные проекты и мероприятия", — сказал губернатор.

В юбилейный год Екатеринбург примет также и Международный фестиваль спорта, а это позволит расширить географию участников "Стенограффии".

Ранее мы рассказывали, как фестиваль "Стенограффия" выходит за пределы Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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