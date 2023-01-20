Объединение – путь к победе

Свердловские власти готовы поддержать любую инициативу Комитета семей воинов Отечества, сообщил активистам вице-губернатор Олег Чемезов . Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге вице-губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ встретился с активом недавно созданного регионального штаба всероссийского Комитета семей воинов Отечества. Делегаты из разных муниципалитетов области обсудили планы по оказанию помощи участникам специальной военной операции, а также их родителям, женам и детям.

О появлении в России Комитета семей воинов Отечества (КСВО) стало известно во время встречи матерей участников спецоперации с Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года в Ново-Огарево. Его организаторами выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России» (см. «ОГ» №9 за 17 января 2023 года) https://www.oblgazeta.ru/society/141795/. Одной из главных задач КСВО станет оказание помощи участникам спецоперации и их родным. Глава государства инициативу поддержал и призвал органы исполнительной власти оказывать организации всяческое содействие.

– В Свердловской области действует более ста общественных организаций, но особое внимание сегодня приковано именно к вашей, – отметил, обращаясь к участникам первого расширенного заседания регионального штаба КСВО, вице-губернатор Олег Чемезов. – Мы готовы поддержать любую вашу инициативу по оказанию помощи воинам и тем, кто ждет их возвращения.

Сегодня множество общественных организаций пытается собственными силами вести сбор помощи для участников специальной военной операции. Случаются проблемы с доставкой грузов. Их можно решать централизованно. Региональные отделения КСВО и «Союза женщин России» имеют позитивный опыт сбора и отправки гуманитарной помощи в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ с привлечением свердловского Дома добровольца. Как подчеркнул Олег Чемезов, есть возможность доставлять груз в конкретное подразделение и даже конкретному воину.

– Мы объединились, чтобы было легче решать вопросы, касающиеся оказания помощи участникам спецоперации и их родным, – объясняет руководитель регионального штаба КСВО Наталья Гусева, чей муж – кадровый военный – находится в зоне боевых действий. – Родителям, женам и детям бойцов нужна психологическая и моральная поддержка, юридическая помощь. В этом плане мы работаем в контакте с органами местного самоуправления, региональными властями. А поскольку работу Комитета семей воинов Отечества курирует Москва, есть возможность при необходимости выходить со своими вопросами на федеральные структуры.

На заседании регионального штаба КСВО был составлен план действий на ближайшее время. Олег Чемезов поддержал предложение сделать встречи активистов в таком формате регулярными.