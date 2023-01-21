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21 января 2023, 12:42

Екатеринбуржцам предлагают выбрать визитную карточку уральской столицы

Памятник Татищеву и де Геннину

Отдать свой голос можно за один из 11 вариантов. Фото: Галина Соловьева

Администрация Екатеринбурга запустила опрос с целью выяснить, какой объект жители города считают визитной карточкой уральской столицы. Голосование продлится до 2 февраля 2023 года.

Выбрать можно один из 11 вариантов:

  • стела Европа-Азия,
  • башня ТЦ "Высоцкий",
  • набережная городского пруда,
  • Храм на Крови,
  • дом Севастьянова,
  • памятник Татищеву и де Геннину,
  • усадьба Расторгуевых-Харитоновых,
  • зоопарк,
  • водонапорная башня,
  • памятник воинам танкового корпуса,
  • здание администрации Екатеринбурга.

Опрос проводится в информационной системе "Активный Екатеринбург" и приурочен к 300-летию столицы Урала.

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Областная газета Свердловской области

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