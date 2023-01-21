Екатеринбуржцам предлагают выбрать визитную карточку уральской столицы

Администрация Екатеринбурга запустила опрос с целью выяснить, какой объект жители города считают визитной карточкой уральской столицы. Голосование продлится до 2 февраля 2023 года.
Выбрать можно один из 11 вариантов:
- стела Европа-Азия,
- башня ТЦ "Высоцкий",
- набережная городского пруда,
- Храм на Крови,
- дом Севастьянова,
- памятник Татищеву и де Геннину,
- усадьба Расторгуевых-Харитоновых,
- зоопарк,
- водонапорная башня,
- памятник воинам танкового корпуса,
- здание администрации Екатеринбурга.
Опрос проводится в информационной системе "Активный Екатеринбург" и приурочен к 300-летию столицы Урала.
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