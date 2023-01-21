Екатеринбуржцам предлагают выбрать визитную карточку уральской столицы

Отдать свой голос можно за один из 11 вариантов. Фото: Галина Соловьева

Администрация Екатеринбурга запустила опрос с целью выяснить, какой объект жители города считают визитной карточкой уральской столицы. Голосование продлится до 2 февраля 2023 года.

Выбрать можно один из 11 вариантов:

стела Европа-Азия,

башня ТЦ "Высоцкий",

набережная городского пруда,

Храм на Крови,

дом Севастьянова,

памятник Татищеву и де Геннину,

усадьба Расторгуевых-Харитоновых,

зоопарк,

водонапорная башня,

памятник воинам танкового корпуса,

здание администрации Екатеринбурга.

Опрос проводится в информационной системе "Активный Екатеринбург" и приурочен к 300-летию столицы Урала.

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