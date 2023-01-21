В Госдуме предложили лишать госнаград за публичную дискредитацию ВС РФ

В Госдуме предложили внести в Уголовный кодекс России поправки о возможности лишения деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. О необходимости таких изменений рассказала депутат "Единой России" Екатерина Стенякина.
По ее словам, в УК РФ уже есть статья 48, которая подразумевает лишение госнаград и почетных званий. Однако она применяется только совместно с другими положениями закона, которые влекут "за собой наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления".
"На мой взгляд, в статью 48 Уголовного кодекса нужно внести коррективы, чтобы можно было применять ее в отношении тех деятелей культуры, которые публично дискредитировали действия Вооруженных сил Российской Федерации, нарушая этим закон", — передает слова Екатерины Стенякиной ТАСС.
Ранее депутат предлагала составить список деятелей культуры, которым запрещено участвовать в проектах, финансируемых государством.