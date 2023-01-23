В России приняты новые ГОСТы для отелей, которые хотят работать по системе "все включено"

По новым стандартам смогут работать не более 200 отелей. Фото: Полина Зиновьева

По новым стандартам смогут работать не более 200 отелей. Об этом "Парламентской газете" рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Новые нормы для отельеров Росстандарт принял 18 января. Учитывая все требования, работать по системе "все включено" выгодно будет тем отелям, чей номерной фонд составляет не менее 150 номеров. Как рассказал журналистам вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, разработанный ГОСТ настолько подробный, что отечественным отелям очень трудно ему соответствовать.

"Если в номер предлагаемой минимальной площади попробовать запихнуть все то, что там должно быть по новым нормативам, то кровать длиной 1,6 метра еще влезет, но чтобы выйти, через нее придется перешагивать. <...> требование для гардероба — минимум семь вешалок-плечиков на человека. Какой длины должен быть шкаф?" — выразил недоумение вице-президент ассоциации. Однако эксперты согласны с тем, что общий стандарт для отечественных отелей all inclusive — это правильная идея. Но на данный момент, если кто-то из отельеров назовет свой отель именно так, он скорее всего не будет соответствовать ГОСТу.

Ранее "Областная газета" писала о программе "Мы вместе. Туризм", которая позволит сделать внутрироссийские направления более доступными.