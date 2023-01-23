За продажу и изготовление контрафактных сигарет могут ввести уголовную ответственность

Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрафактный табак. Фото: Алексей Кунилов

Минфин предложил ввести уголовное наказание за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Максимальное наказание по такой статье может составить три года лишения свободы, сообщает РБК.

Законопроекты "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" внесены на рассмотрение правительственной комиссии. В сопроводительной записке Минфин поясняет, что они касаются госрегулирования производства и оборота табачной продукции.

Проект согласован в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием, Минпромторгом. На реализацию проекта бюджетных средств не потребуется.

Как рассказали РБК в пресс-службе Минфина, законопроект вводит вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. Это позволит обезопасить потребителей, снизить объемы нелегального производства и защитить экономические интересы страны.

Также в ведомстве отметили, что в качестве модели можно использовать уже налаженную систему регулирования рынка алкогольной продукции. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 171.3 (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В название статьи добавляются слова "табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

В окончательной редакции статья будет гласить, что производство, закупка, хранение, поставка (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из России) табачных изделий и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось о том, что в России вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.