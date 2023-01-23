Служба судебных приставов запустила голосовой бот "Полина" для работы с обращениями граждан

ФССП реализовала проект голосового бота. Фото: Полина Зиновьева

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) реализовала проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания населения. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В центре телефонного обслуживания ФССП голосовой бот "Полина" примет и обработает заявки граждан, а также синтезирует речевой ответ. Бот определяет тематику запроса и различные сценарии обработки вызова. Услуга доступна по номеру 8 800 303‑00‑00.

Во время общения с гражданином "Полина" запрашивает его имя, отчество, фамилию, дату рождения и регион регистрации. На основании полученных данных система формирует запрос и затем предоставляет абоненту информацию из Банка данных исполнительных производств.

Более подробная информация сообщается после подтверждения личности звонившего и предоставления им персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот может предоставить информацию о возбуждении исполнительных производств, об аресте на имущество или банковские счета, об ограничениях регистрационных действий с имуществом, а также о запрете выезда за пределы России, движении денежных средств или оплате задолженностей.

Крове того, здесь можно узнать о режиме работы территориальных органов ФССП и личных приемах судебных приставов-исполнителей. Планируется, что в дальнейшем Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовой форме из Telegram, Viber, VK Messenger и с официального сайта ФССП России.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале судебные приставы вернули матери 3-летнюю дочь, которую скрывал отец.