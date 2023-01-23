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23 января 2023, 13:19

Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС

Владимир Мау

Владимир Мау покинул пост ректора. Фото: РАНХиГС

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС. Решение покинуть пост экс-ректор принял в связи с состоянием здоровья.

Информация об этом появилась на официальном сайте правительства. Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров. Он работает в Академии с 2017 года. 

Как сообщается в telegram-канале Правительства РФ, помимо должности проректора Комиссаров занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО "Россия — страна возможностей".

Напомним, в октябре 2022 года руководителем Уральского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) назначен Олег Гущин, работавший ранее директором департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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