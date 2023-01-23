В Свердловской области начала работать "Газовая ипотека"

В регионе стартовала "Газовая ипотека". Фото: Павел Ворожцов

Жители могут взять кредит под 3–5 % на покупку оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства в рамках социальной газификации.

Первые 15 человек на Среднем Урале уже воспользовались такой возможностью. Предложение ввести "газовую ипотеку" начали обсуждать летом 2022 года. Оборудование и прокладка сетей внутри участка стоит 200–250 тысяч рублей, и недорогие целевые кредиты должны помочь решить проблему газификации домохозяйств. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, для того чтобы проект "газовой ипотеки" реализовался, региональное министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством АПК и потребительского рынка и Россельхозбанком разработали кредитный целевой продукт на газоснабжение жилых домов.

"Такой кредит по принципу "Сельской ипотеки" распространяется на жителей сельских территорий, потому что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам особенно накладна сумма в 200–250 тысяч рублей. Даже в газифицированных населенных пунктах количество негазифицированных [домов] остается на уровне 30 %», — рассказал Николай Смирнов.

Напомним, в Свердловской области льготникам уже сейчас компенсируется до 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился расширить список льготников и в индивидуальных случаях рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации при подключении до 250 тысяч рублей.

Как рассказала департаменту информационной политики Свердловской области директор филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова, жители села при "газовой ипотеке" могут использовать средства на оплату оборудования или материалов по договорам купли-продажи, это предусматривается при социальной газификации.

Напомним, программа по социальной газификации объявлена Президентом России Владимиром Путиным. Согласно планам-графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Евгений Куйвашев увеличил размер компенсации за покупку газового оборудования.