РЭК объяснила причину отмены ночного тарифа на электроэнергию в Свердловской области

Пояснения "Областной газете" дал и.о. главы РЭК Свердловской области Владимир Гришанов. Фото: Павел Ворожцов

Действие ночного тарифа на электроэнергию в Свердловской области прекращено в рамках приказа ФАС России, об этом "Областной газете" сообщил исполняющий обязанности главы региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов.

"Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022", — уточнил Владимир Гришанов.

Он добавил, что принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, прежнее постановление "О применении тарифов на электрическую энергию для населения" действовало с 2011 года. Согласно документу, на Среднем Урале для расчета потребления электричества в будние дни с 07:00 до 23:00 применялся дневной тариф, а в будние дни с 23:00 до 07:00 часов и в выходные и праздники круглосуточно использовался ночной тариф.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области планируют поднять суммы компенсаций на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан.