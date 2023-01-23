Темы дня

Общество
23 января 2023, 14:15

РЭК объяснила причину отмены ночного тарифа на электроэнергию в Свердловской области

Владимир Гришанов

Пояснения "Областной газете" дал и.о. главы РЭК Свердловской области Владимир Гришанов. Фото: Павел Ворожцов

Действие ночного тарифа на электроэнергию в Свердловской области прекращено в рамках приказа ФАС России, об этом "Областной газете" сообщил исполняющий обязанности главы региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов.

"Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022", — уточнил Владимир Гришанов. 

Он добавил, что принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством. 

Напомним, прежнее постановление "О применении тарифов на электрическую энергию для населения" действовало с 2011 года. Согласно документу, на Среднем Урале для расчета потребления электричества в будние дни с 07:00 до 23:00 применялся дневной тариф, а в будние дни с 23:00 до 07:00 часов и в выходные и праздники круглосуточно использовался ночной тариф. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области планируют поднять суммы компенсаций на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан.  

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.01.2023, 14:15 / Общество
РЭК объяснила причину отмены ночного тарифа на электроэнергию в Свердловской области
23.01.2023, 14:12 / Общество
В Свердловской области начала работать "Газовая ипотека"
23.01.2023, 13:37 / Общество
В ФНС для всех налоговых платежей открыли отдельный счет
23.01.2023, 13:19 / Общество
Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС
23.01.2023, 12:03 / Общество
Житель Нижней Туры заплатит миллион за незаконную вырубку леса