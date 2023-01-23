Тагил домну еще покажет

Вид на плотину и старый завод Демидовых с Нижнетагильского пруда. Через два года наследию уральских промышленников исполнится 300 лет. Фото: фотобанк Лори

В Нижнем Тагиле приступили к разработке проекта реновации старого Демидовского завода – единственного в России музея индустриальной культуры под открытым небом. Средства в сумме 12 млн рублей выделила компания ЕВРАЗ в рамках соглашения о сотрудничестве с мэрией. Для реализации проекта городские власти намерены привлечь федеральные средства в рамках нацпроекта «Культура».

Нужна свобода

Тагильский чугуноплавильный и железоделательный завод Демидовых построен в 1725 году. В те времена это было одно из самых крупных предприятий Европы. С 1957 года завод стал частью производственных площадей Нижнетагильского металлургического комбината им. В.И. Ленина (НТМК), а в 1989 году получил музейный статус.

На территории памятника горнозаводской промышленности сохранились доменные и мартеновские печи, мостовой кран, водонапорная башня, механический цех, водяной ларь и водяная турбина 1892 года, приводившая в движение прокатный стан. Есть заводская контора, конюшенный двор, плотина, построенная еще в 1721 году. Здесь же находятся выставки заводской техники и подвижного состава образца XIX–XX веков. Площадь музейного комплекса превышает 20 гектаров.

На территорию завода водят экскурсии. Только за прошлый год взглянуть на уникальное наследие Демидовых приехали пять тысяч туристов со всех концов страны – из Владивостока, Читы, Хабаровска, Калининграда, Краснодара, Ростова и т. д. Гостей могло бы быть намного больше, но не позволяют условия.

– Завод построен по принципу вододействующего производства, и под землей сохранилось множество водных каналов, техническое состояние которых пока не изучено. В целях безопасности туристы перемещаются по территории организованными группами в конкретную дату и время. Людям же хочется посещать музей, когда им удобно. Новый проект как раз и призван решить эту проблему, – пояснила Антонина Бунькова, руководитель службы развития Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», курирующего старый Демидовский завод.

Комментарий Проект реновации старого Демидовского завода поддержал губернатор Евгений Куйвашев. В декабре прошлого года на прямой линии с жителями региона он заявил: – Я уверен, мы сможем воплотить данную мечту тагильчан и превратить Демидовский завод в объект показа любителям индустриального туризма. Тагилу есть чем блеснуть. В запасниках очень много экспонатов, они будут выставлены там. Очень хочется, чтобы вся эта рекреационно-туристическая зона заиграла другими красками. Мы планируем сделать там один из самых лучших для нашего региона музеев.

Спросим всех

В декабре 2022 года администрация Нижнего Тагила и ЕВРАЗ приняли решение начать совместную работу по созданию на базе старого Демидовского завода современного индустриального центра. Старт был дан на днях, тогда же стороны озвучили свои планы публично.

– Демидовский завод – настоящий бриллиант, где мы можем создать точку притяжения жителей города, туристов, бизнеса. Это мечта моя и многих металлургов. Поэтому ЕВРАЗ принял решение привлечь экспертов-урбанистов из Санкт-Петербурга и Москвы для этой работы, – сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

– Мы присутствуем при историческом событии, когда вокруг идеи сохранения и развития уникального памятника объединились не разрозненные силы музейных работников и энтузиастов, а представители культуры, власти и крупного бизнеса, – отметила директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

Разработчики проекта планируют разделить территорию старого Демидовского завода на четыре зоны: деловую и жилую застройку, административно-арендную площадку для предпринимателей и собственно само производство. Предварительно они проведут пространственный анализ территории и социально-экономическое исследование.

К заводу примыкает экспозиция горнозаводской техники под открытым небом – различное промышленное оборудование XVIII-XIX веков. Фото: Павел Ворожцов

– Без знания местного контекста, истории и специфики нам не обойтись. Наша задача – вовлечь в процесс сбора идей как можно больше заинтересованных лиц. Надеемся на активное участие горожан, краеведов, местных урбанистов и предпринимателей. В феврале запланирован ряд стратегических сессий с общественниками, ветеранами, работающей молодежью, студентами, представителями бизнеса и туристической индустрии, – рассказал руководитель одной из санкт-петербургских компаний – участниц разработки проекта Вячеслав Трактовенко.

Результатом станет общественно согласованное техническое задание, на основе которого в течение шести месяцев будет разработан проект многофункционального развития завода. Далее им займутся муниципальные власти.

– Разработанный проект город готов заявить в национальный проект «Культура», – сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Задумка очень хорошая, но на ее реализацию понадобится не один год, а значит, серьезные средства. Если все получится, у нас появится промышленная туристическая мекка не только для Свердловской области, но и России. А для города – новое направление развития и даже отдельный источник формирования доходной части бюджета.

Сооружения старого Демидовского завода возрастом более 150 лет занесены в список памятников промышленной архитектуры России. Фото: фотобанк Лори

Это интересно Старый Демидовский завод прожил необыкновенно долго – 262 года. Большинство уральских заводов, основанных в XVIII веке, работали не более 20 лет, после чего их производство становилось нерентабельным. Тагильские музейщики и краеведы говорят, что здесь крайне удачно сошлись три фактора: наличие водоема, месторождения руды и крупного лесного массива поблизости (на древесном угле плавили металл). Плюс на заводе работали талантливые изобретатели, которые своими достижениями держали планку качества продукции. В их числе – Ефим и Мирон Черепановы, построившие первый в России паровоз. Сегодня завод-музей насчитывает более 400 экспонатов. Особую ценность представляет гидросистема: пруд, плотина, шлюзовое устройство и вешнячий канал (водоспуск), действующие до настоящего времени. Все сооружения возрастом более 150 лет занесены в список памятников промышленной архитектуры России.

Начнем с плотины

Важной составной частью большого проекта станет капремонт моста-плотины по улице Челюскинцев, примыкающей к старому Демидовскому заводу. Путепровод был построен в 1928 году, в 1980-м его реконструировали и с тех пор к сооружению, можно сказать, не притрагивались. Мост протяженностью 34 метра с четырьмя полосами движения, включая трамвайные пути, юридически числился на балансе города, а плотина под ним принадлежала ЕВРАЗу. В 2022-м ее передали мэрии, чтобы отремонтировать разом и само гидротехническое сооружение, и проезжую часть.

Работы по восстановлению моста-плотины начнутся в этом году и продлятся до 2025-го. Расходы на них составят более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии, – это средства областного правительства и ЕВРАЗа. Визуально путепровод оформят в стиле застройки Нижнего Тагила конца ХIХ – начала ХХ века, включая сам водозабор, подпорную стенку, мостовое покрытие. У плотины появится демонстрационная площадка с экспонатами старого Демидовского музея, а также фонтан с подсветкой, цветники и газоны. Внутри гидротехнического сооружения планируется построить пешеходный тоннель для туристов.

– Плотина за годы эксплуатации серьезно обветшала, специалисты зафиксировали дефекты в бетоне и арматуре сооружения. Стало понятно, что без капитального ремонта не обойтись, но прежде чем его начать, нам нужно было подготовить альтернативный проезд, чтобы жители Гальяно-Горбуновского массива, экстренные службы могли добираться до центра города. Недавно, к 300-летию Нижнего Тагила, был открыт мост через городской пруд, и такая возможность появилась, – отметил Владислав Пинаев.

Ждем идеи Внести свои предложения, поделится интересными фактами об истории завода и узнать статус разработки проекта жители Свердловской области могут на сайте demidov-park.ru.