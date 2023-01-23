По маршруту Екатеринбург — Челябинск запустят дополнительные рейсы "Орлана"

Из Екатеринбурга в Челябинск поедет второй состав "Орлана". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С 1 февраля по маршруту Екатеринбург — Челябинск пойдет второй состав популярного поезда. Переговоры о создании этого направления на выставке ИННОПРОМ-2022 провели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Решение принято правительствами Свердловской и Челябинской областей с учетом высокого спроса на маршрут. "Орлан" отправится из Екатеринбурга утром, а из Челябинска — вечером. Расписание разработано с учетом графика движения транспорта по линии железной дороги и возможностей инфраструктуры, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Время в пути составит 4 часа 13 минут из Екатеринбурга в Челябинск и 4 часа 4 минуты на обратном пути.

На пути следования предусмотрены остановки: Первомайская, Ботаническая, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш, остановочный пункт 236 км.

Ранее сообщалось о том, что в поезде "Орлан" Челябинск — Екатеринбург увеличат число вагонов.