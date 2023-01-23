В России появился новый праздник — День метростроителя

День метростроителя будет отмечаться 2 октября. Фото: Галина Соловьева

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России новый праздник — День метростроителя.

Отмечать его будут 2 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания — 23 января 2023 года.

Напомним, в Екатеринбурге старт строительству метрополитена был дан в 1980 году. Первая станция "Машиностроителей" была запущена 26 апреля 1991 года. Линия метро протянулась с севера на юг города, сегодня екатеринбургская подземка насчитывает 9 станций.