В праве выезда из страны ограничены 200 тысяч свердловчан

Должникам выезд за границу закрыт. Фото: Павел Ворожцов

Из 200 тысяч жителей Свердловской области, которым приставы ограничили выезд за границу, 11 500 человек являются должниками по алиментам.

Общая сумма долга свердловчан составляет порядка 37 миллиардов рублей. Ограничения Федеральная служба судебных приставов может установить, если долг составляет 30 тысяч рублей и более. Исключением являются исполнительные производства, например, о взыскании алиментов или возмещении морального вреда. В таких случаях ограничение на выезд будет действовать, если задолженность 10 тысяч рублей.

К тому же, если нарушитель не гасит долг по истечении двух месяцев, предусмотренных для добровольной оплаты, суд вправе ограничить ему выезд из страны при сумме долга свыше 10 тысяч рублей, сообщает ГУФССП России по Свердловской области.

В 2022 году в праве на выезд было отказано 616 тысячам должников Свердловской области, из них 27 тысяч задолжали средства по алиментам.

ГУФССП России по Свердловской области напоминает, что узнать о наличии ограничения выезда за пределы страны, а также получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно на сервисе "Ход исполнительного производства" на портале Госуслуг.

Ранее сообщалась о том, что служба судебных приставов запустила голосовой бот "Полина" для работы с обращениями граждан.