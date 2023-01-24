В Екатеринбурге в районе Академический появился проезд имени Аллы Ощепковой

Глава города Алексей Орлов подписал постановление о присвоении новому проезду имени первого главного государственного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой.

Проезд расположен в квартале ул. Чкалова — пр. Академика Сахарова — ул. Амундсена — ул. Академика Парина.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что присвоение улице имени выдающегося деятеля госсанэпидслужбы — признание высокой роли ведомства в деле сохранения здоровья и благополучия свердловчан.

"Мы благодарим администрацию Екатеринбурга и лично главу города Алексея Орлова за это решение. Увековечивание памяти Аллы Никандровны Ощепковой — это большой вклад в укрепление традиций санитарно-эпидемиологического дела. Это яркая точка в череде мероприятий к 100-летию нашей службы, которое мы отметили в 2022 году", — рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Алла Никандровна Ощепкова руководила санэпидслужбой Свердловской области 26 лет. При ее участии решались многие социальные вопросы при строительстве и реконструкции промышленных объектов. За 10 лет в регионе были введены в эксплуатацию 984 установки по очистке воздуха, 551 установка по очистке сточных вод и 113 водопроводов. 7 тысяч человек вывели из санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Для 40 тысяч женщин улучшились условия труда, от тяжелых и вредных работ освободили 3 тысячи женщин.

В 1972 году при ее непосредственном участии впервые в стране был разработан трехлетний план строительства природоохранных объектов в области. Алла Ощепкова автор 44 научно-практических работ.