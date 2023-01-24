Подписи под соглашением об информационном сотрудничестве в рамках сопровождения конкурса «Достояние Среднего Урала» поставили руководитель Общественной палаты Александр Левин (справа) и главред «Облгазеты» Александр Лакедемонский. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области официально дан старт проведению второго конкурса на присвоение общественного статуса «Достояние Среднего Урала», сообщил вчера на пресс-конференции в Доме журналиста председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Прием заявок – с 1 февраля по 30 мая. Главным информационным партнером конкурса станет «Областная газета» – соответствующее соглашение в ходе вчерашнего мероприятия подписали Александр ЛЕВИН и главный редактор издания Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Идея проведения конкурса «Достояние Среднего Урала» принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву, его организатором стала Общественная палата, которая в том числе предложила народный формат голосования за победителей, напомнил вчера Александр Левин. В нем приняли участие 51 162 человека.

«Никаких подтасовок быть не могло в принципе. Голосование проходило на платформе обратной связи сайта «Госуслуги», где всё четко и прозрачно. Человек заходит на сайт под своими данными и один раз может проголосовать. В этом году голосование будет проходить так же», – сообщил глава Общественной палаты региона.

«Как стать «Достоянием»? Мы ничего особенного не делали. Подали заявку, а когда прошли отборочную комиссию, начали оповещать людей – через соцсети, объявления, которые повесили в помещениях музея. У нас ведь сто тысяч посетителей за год! И люди откликнулись! Более того – они звонили, сопереживали: как идет голосование, есть ли у нас шансы? А потом поздравляли! Это особо дорого! После такого внимания людей веришь в свое ремесло, веришь, что делаешь нужное дело», – поделилась директор Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, вошедшего в пятерку победителей первого конкурса «Достояние Среднего Урала», Валентина Ращектаева.

Все, кто участвовал в конкурсе в прошлом году, смогут вновь сделать это и сейчас. Способ подачи заявки прежний: на сайте Общественной палаты Свердловской области открыт специальный раздел, где с 1 февраля будет размещена универсальная анкета с указанием всех необходимых позиций. «Областная газета» станет главным информационным партнером «Достояния Среднего Урала».

– «Областная газета» оказывала всестороннюю поддержку «Достоянию Урала» – 2022. На страницах издания вышли материалы, рассказывающие о десятках наиболее интересных проектов. Не менее насыщенным в этой связи предстоит и 2023 год. Мы будем оперативно и полно информировать читателей о ходе конкурса и его участниках, – подчеркнул главред «ОГ» Александр Лакедемонский.

Победители «Достояния Среднего Урала»-2023 будут объявлены, теперь уже по традиции, 17 января 2024 года – в день рождения Свердловской области.

Первый конкурс «Достояние Среднего Урала» прошел в 2022 году, на него были поданы 104 заявки. Экспертный совет, состоящий из председателей общественных палат муниципалитетов и председателей общественных советов при исполнительных органах госвласти выдвинул на голосование 15 претендентов. Победителями конкурса стали Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков и Ко», АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».