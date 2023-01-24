В России введут штрафы до 1 млн рублей за распространение сведений об изготовлении боеприпасов

Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию. Максимальная сумма штрафа за такое правонарушение составит 1 млн рублей.

Согласно поправкам, которые планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, в отношении юрлиц и бизнесменов может быть принято решение о приостановке деятельности на срок до 90 дней, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководители всех фракций и депутаты Госдумы.

Отметим, что ранее Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за диверсионную деятельность. В частности, были внесены дополнительные изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Поправки позволят оперативно блокировать материалы, которые содержат инструкции о способах незаконного изготовления боеприпасов и взрывчатки, а также сведения о ремонте и переделке огнестрельного оружия — такая информация признана запрещенной.