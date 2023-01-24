Татьянин день. Студенты торжествуют

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Сегодня российские студенты отмечают свой «профессиональный» праздник», который в народе по-прежнему называют «Татьянин день». В эту памятную дату «ОГ» поинтересовалась у Татьян, которые учатся в вузах региона, как они относятся к своему имени и что считают главным достижением своей жизни. И решила еще раз напомнить, какие инициативы региональных властей позволяют Екатеринбургу уже в недалеком будущем всерьез претендовать на звание студенческой столицы России.

«Кампус», карты, фестиваль

Екатеринбург в течение ближайших пяти лет должен стать студенческой столицей России – такую амбициозную задачу обозначил губернатор Евгений Куйвашев.

Летом 2022 года глава региона презентовал уникальную для России масштабную программу поддержки студенчества «Кампус», цель которой — создать все необходимые условия для того, чтобы после учебы молодые уральцы, став высококвалифицированными специалистами, возвращались в родные города и участвовали в их развитии.

Помимо развития современной инфраструктуры для учебы, в рамках программы предусмотрены новые стипендиальные выплаты – до 10 тысяч рублей тем, кто учится на «хорошо» и «отлично». Для тех, кто обучается на платной основе, рассматривается возможность компенсации процентов по специальным образовательным кредитам на образование. В сентябре 2022 года в рамках реализации проекта Евгений Куйвашев подписал указ о создании общественно полезного фонда «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус», в состав которого вошли представители вузов и крупнейшие работодатели. Фонд будет заниматься вопросами грантов, премий и стипендий для студентов, оказывать содействие в получении образовательных кредитов и субсидировании процентных ставок по ним. Также совместно с ведущими застройщиками региона он будет заниматься программой развития инфраструктуры арендного жилья для студентов

Кроме того, в рамках программы «Кампус» будет развиваться программа скидок для студентов на посещение театров, выставок, магазинов, спортзалов и музеев, льготы на дополнительные услуги библиотек. Для этого в настоящее время разрабатывается единая студенческая карта.

Особое внимание в программе «Кампус» уделено работе с преподавательским составом. Как отметил Евгений Куйвашев, «в уральских вузах должны работать лучшие в России преподаватели. И мы обязательно будем усиливать преподавательский состав и приглашать на работу настоящих звезд российской науки».

Большим праздником спорта станут международные летние студенческие игры, которые пройдут в Свердловской области с 19 по 31 августа 2023 года. Предполагается, что в соревнованиях примут участие более пяти тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 18 видах спорта. Регион активно готовится к масштабному форуму. Уже построены Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия волейбола им. Н.В. Карполя, Дворец самбо в Верхней Пышме. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта. А сегодня состоится торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта, где разместятся спортсмены, и которая по окончании игр станет частью будущего кампуса УрФУ.

Все объекты инфраструктуры, построенные к студенческим играм, будут впоследствии использоваться для проведения других международных студенческих соревнований.

В Свердловской области, где на сегодняшний день учатся свыше 177 тысяч студентов, развитию высшего и среднего профессионального образования уделяется особое внимание. Помимо многочисленных программ поддержки и развития уральский вузов, с 1995 года в регионе лучшим студентам и аспирантам вручаются стипендии губернатора Свердловской области. Всего стипендиатами губернатора за это время стали более 11 тысяч человек. Только в 2022 году стипендии получили 120 студентов вузов, 35 аспирантов и 118 студентов, обучающихся по программам среднего профобразования.

Покровительницей студентов является святая Татьяна, которая почитается как в православной, так и в католической церкви. Переводится это имя как «госпожа, учредительница, управительница», и его носительницы – как правило, девушки с характером. В канун Дня российского студенчества «ОГ» отыскала Татьян в разных вузах Екатеринбурга и расспросила, как им живется с таким именем, каких высот удалось достичь, к чему они стремятся, есть ли у них кумиры среди знаменитых тезок. Татьяна ЕФИМОВА, студентка второго курса Института юстиции УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева: – Мой характер соответствует моему имени лишь частично, поскольку порой бываю чересчур мягкой и доброй. Родные называют меня Танюшей или Танечкой. Но в учебе и спорте, в движении вверх я Татьяна – характера мне хватает. До поступления в вуз жила в Оренбургской области. Школу окончила с золотой медалью. С 2017 по 2021 год играла за сборную по баскетболу города Гая, была там лучшим игроком. Сейчас – в баскетбольной сборной УрГЮУ. В 2020–2021 учебном году удостоилась стипендии губернатора Свердловской области. Хочу стать адвокатом и получить судейскую категорию по баскетболу. Подражать я бы хотела олимпийской чемпионке, фигуристке Татьяне Навке, но я считаю, что подражать не всегда хорошо. Нужно следовать своим мечтам и двигаться по своему пути, проживать свою жизнь. Татьяна РЯБУХИНА, ординатор первого года УГМУ: – Мое имя нравилось мне всегда. Татьяны, об этом я могу судить по моим знакомым и знаменитым тезкам, самостоятельны и очень аккуратны, у них тонко развит вкус, они во всем стремятся к совершенству и стараются занимать только лидерские позиции. Эти качества соответствуют моему характеру. Своим достижением на данный момент считаю окончание медицинского вуза с красным дипломом, а также победы и призовые места во всероссийских, международных и межвузовских конкурсах и олимпиадах. Стремлюсь усовершенствовать профессиональные навыки, в чем помогает обучение в ординатуре УГМУ. Татьяна ПОПОВА, студентка шестого курса Института строительства и архитектуры УрФУ: – Уверена, что имена, которые дают детям, так или иначе определяют черты их характера. Убедилась в этом на собственном примере. У меня довольно хорошо выражены лидерские качества, получается организовывать, быть наставником. Я окончила с золотой медалью гимназию №9 г. Екатеринбурга. В вузе являюсь «отличником учебы», участвую в различных олимпиадах и конкурсах. В мае 2022 года стала бронзовым медалистом во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал». Со второго курса начала работать по специальности на должности техника-конструктора: разрабатываю проектную и рабочую документацию строительства, рассчитываю строительные конструкции, решаю вопросы оптимального проектирования. Учебу в университете и работу по специальности мне удается совмещать с еще одним любимым делом. На втором курсе я стала онлайн-преподавателем русского языка в образовательной компании, начала готовить учеников к успешной сдаче ЕГЭ, а спустя некоторое время перешла в рамках этой же организации на руководящую должность. В свободное от работы и учебы время стараюсь заниматься саморазвитием. Татьяна БОДНАРУК, студентка четвертого курса Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ: – Родители хотели назвать меня иначе, но старший брат, которому было семь лет, когда я родилась, настоял на имени Татьяна, и я этому рада. Характеристику своего имени изучала в разных источниках, и многие его черты мне свойственны. С детства всегда довожу начатое дело до конца и достигаю своих целей. Некоторые отмечают во мне лидерские качества. В настоящее время мое главное достижение – это успехи в учебе. Я окончила школу с золотой медалью, принимала активное участие в научных мероприятиях и продолжаю это делать сейчас. Например, в этом учебном году я стала призером первого тура в Международной студенческой олимпиаде, проводимой Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Быть похожей на кого-то не стремлюсь. Хочу оставаться собой, если и подражать, то только достоинствам, а учиться на недостатках. Стремлюсь узнавать новое и совершенствовать свои знания, так как считаю, что именно это является ключом к успеху во всех делах. Татьяна СЕЛЮТИНА, студентка первого курса Института государственного, муниципального управления и права, волейболистка «Уралочки»: – В детстве мне мое имя не очень нравилось, потому что в детсаду и в школе вокруг были Насти, Оли, а я Татьяна. Мне казалось, что я одна такая, я этого стеснялась. Когда повзрослела, поменяла мнение, поняла, что в чем-то имя соответствует моему характеру. Я профессиональная спортсменка, играю за волейбольный клуб «Уралочка». Мечтаю попасть на Олимпиаду в качестве основного игрока. В дальнейшем хотела бы стать хорошим тренером. Примером подражания для меня в волейбольном мире является Татьяна Романова, отличный связующий игрок, мы с ней примерно год играли в «Уралочке». Я до сих пор поддерживаю с ней отношения. Она очень умна, и у нее все отлично в ее амплуа. КСТАТИ Отыскать Татьян среди уральских студентов оказалось делом непростым. Как заметили в пресс-службе Уральского государственного экономического университета, из 16 тысяч студентов всего 217 носят это имя. Похожая ситуация и в других вузах. Правда, портал popname.ru в рейтинге имен за 2022 год указывает, что Татьяны занимают 6-е место в России. А сайт PeopleNames.ru сообщает, что имя Татьяна по популярности стоит на втором месте в Свердловской области. Но подсчет ведется среди всей женской части населения, а не среди студенчества. День студента в России отмечается с 1755 года, после того как императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Сначала праздновался как день рождения первого университета страны, а затем и как общий праздник студентов. В 2005 году Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 25 января стал официальным праздником – Днем российского студенчества.