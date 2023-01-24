Вице-губернатор Олег Чемезов (справа), директор школы № 167 Эльвира Бабич и председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин на открытии выставки. Фото Алексей Кунилов.

В столице Урала началась ежегодная неделя памяти жертв Холокоста – цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). Одним из первых событий стало открытие в средней общеобразовательной школе № 167 выставки «Бабочка. Дети Холокоста», где присутствовал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Дата – 27 января выбрана, конечно, не случайно. В этот день в 1945 году войска Красной армии освободили лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Международный день памяти жертв Холокоста был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005-м.

Вспоминать о самых ужасных страницах истории прошлого века невероятно тяжело. Но память о них должна жить. «И самое важное – сохранять эту память и передавать следующим поколениям». Эти слова говорит ученица 11-го класса школы № 167 Дарья Созонова, которая от лица учеников курирует выставку «Бабочка. Дети Холокоста».

– Все должны помнить – от малых до старых, – добавляет Дарья. – Тема нашей выставки – про гибель детей. Нужно не забывать о тех зверствах, которые происходили в те времена. Знать, помнить и никогда больше не допускать.

В основе идеи – стихотворение Павла Фридмана «Бабочка». Он написал его в 20 лет, в июне 1942 года, в нацистском лагере в городе Терезин. Через два года он погиб в Освенциме. Ученики из разных школ нарисовали для выставки картины на тему Холокоста, а также собрали и подготовили информацию о детях и семьях, которые стали жертвами тех страшных событий. О Самуэле Баке, Анне Франк, Петре Гринце, Романе Кенте, Лизе Джур.

– Очень важное мероприятие, – отметил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. – Неделя памяти жертв Холокоста в очередной раз призывает вспомнить о том, какие издевательства терпел еврейский народ от нацистов. Эта память должна храниться в наших сердцах, в наших умах всегда. Незнание этой истории приводит к страшным вещам в мире. Когда-то кто-то вдруг принимает решение, что какой-то народ, нация и культура не имеют право на жизнь. Нужно донести до каждого, что подобное никогда не должно повториться. И если с детства, со школы люди осознают глубину этой трагедии, то они будут понимать, что делать, чтобы этого не допустить.

Просветительский проект «Бабочка. Дети Холокоста» создан при поддержке программы «Холокост и Организация Объединенных Наций», Мемориального музея Холокоста в Хьюстоне. Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов на открытии зачитал обращение генсека ООН Антониу Гутерриша.

– Мы помним о шести миллионах погибших, – процитировал Владимир Кузнецов господина Гутерриша. – О миллионах оборванных жизней, о тех людях, у которых украли будущее. Оплакивая потерю столь многих, мы признаем также, что Холокост не был неизбежен. Это была кульминация тысячелетия антисемитской ненависти. <…> Вспоминая о Холокосте, мы признаем угрозу свободе, достоинству и человечности, в том числе и в наше время. <…> Мы никогда не должны забывать о Холокосте. Не должны позволять другим забывать об этом. Искажать или отрицать его. Давайте примем решение, что сегодня и каждый день мы больше не будем молчать в ответ на зло. И будем всегда защищать достоинство и права всех людей.