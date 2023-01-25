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Общество
25 января 2023, 10:31

Жительница Екатеринбурга расплатилась по долгам после ареста квартиры

Дом

Женщина накопила долги за услуги ЖКХ. Фото: Алексей Кунилов

Судебные приставы Октябрьского района Екатеринбурга арестовали квартиру у жительницы, задолжавшей за услуги ЖКХ 220 тысяч рублей. 

Женщина не платила за газ, отопление и электричество, долги она добровольно не гасила, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Сотрудники ФССП установили через регистрационные органы, какое имущество есть у должницы. Выяснилось, что она имеет несколько жилых помещений в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На одну из квартир, расположенную в центре уральской столицы, приставы наложили арест. 

Сотрудники ФССП описали имущество, документы передали в территориальное управление Росимущества для оценки квартиры и дальнейшей реализации. После того как жительница узнала, что может лишиться жилья, она оплатила все долги и исполнительский сбор. Средства были перечислены взыскателю — управляющей компании.  

Напомним, в Свердловской области в праве выезда из страны ограничены 200 тысяч человек. 

Областная газета Свердловской области

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