В Екатеринбурге откроют виртуальный музей памяти группы Дятлова

В Екатеринбурге откроют виртуальный музей группы Дятлова. фото: Владимир Мартьянов

Решение о создании музея принято ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС один из исследователей трагедии, профессор Петр Бартоломей.

"Ректор поддержал нашу инициативу и на базе университета откроется виртуальный музей с применением современных технологий, компьютерной графики, с уникальным контентом. Это нужно делать быстрее, пока еще живы современники тех событий, друзья дятловцев, исследователи их гибели", — отметил Петр Бартоломей.

Кроме того, по инициативе общественников на базе УрФУ будет открыта памятная плита, посвященная группе Дятлова. Она станет знаковым художественным сооружением, пояснил журналистам Петр Бартоломей. Деньги на создание объекта будут поступать от продажи книги Сергея Согрина "Перевал Дятлова. Кто виноват?", которая вышла в 2022 году.

Профессор добавил, что в случае необходимости университет выделит недостающие средства на памятную плиту.

Ранее "Областная газета" рассказывала о новой экспедиции на перевал Дятлова, посвященной основателю Фонда памяти группы Юрию Кунцевичу.