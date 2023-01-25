В Госдуме приняли закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

Декларацию о доходах обезличат в целях защиты персональных данных. Фото: Алексей Кунилов

Согласно закону, в сети декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде, то есть без персональных данных. Парламентарии будут предоставлять только обобщенную информацию о подаче сведений. Изменения, принятые сегодня в Госдуме, начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автор поправок Павел Крашенинников, этот закон направлен на защиту персональных данных парламентариев, учитывая их публичный статус.

"Хочу подчеркнуть, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля", — передает слова Павла Крашенинникова пресс-служба Госдумы.

В этом же документе содержатся поправки о возможности не предоставлять декларации муниципальным и региональным депутатам, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе. Также уточняется, что основанием для прекращения депутатских полномочий будет являться отсутствие на заседаниях законодательного органа региона без уважительных причин более полугода.

Ранее сообщалась о том, что Госдума РФ утвердила закон о повышении МРОТ в 2023 году.