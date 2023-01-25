Евгений Куйвашев оценил новые общежития кампуса УрФУ

В новых общежитиях размесят гостей Международного фестиваля университетского спорта. Фото: Павел Ворожцов

Новые современные общежития для студентов, построенные в екатеринбургском микрорайоне Новокольцовский, задействуют для размещения участников Международного фестиваля университетского спорта. После в них заселят учащихся УрФУ.

Губернатор Свердловской области оценил первые два общежития, введенные в эксплуатацию. В первом и втором корпусе во время спортивных Игр планируют разместить 3,4 тысячи гостей региона. Всего будет построено пять общежитий на 8,5 тысяч мест. Объекты в дальнейшем будут переданы Уральскому федеральному университету.

"Конечно, это серьезное подспорье для вуза, для повышения его конкурентоспособности. Здесь будет комфортно жить. Буквально вчера мы на федеральном уровне обсуждали следующий этап строительства кампуса — самих учебных корпусов. Это будут очень современные здания, в том числе наш СУНЦ, который сегодня тоже нуждается в серьезном обновлении материально-технической базы. Здесь ребята будут учиться, получать знания, отдыхать, заниматься спортом, работать потом. Потому что здесь будут создаваться и рабочие места. Специальное зонирование района таково, что здесь предполагается строительство нескольких технопарков, где студенты могут, уже начиная со старших курсов, получать на практике знания и работать", — сказал губернатор.

В августе 2023 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта. К его началу в Новокольцовском, помимо общежитий, строят Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с беговыми дорожками. Часть микрорайона на время фестиваля станет спортивной Деревней. Проект реализует холдинг "Синара-Девелопмент".

"Инфраструктурно здесь созданы уникальные возможности. И мне кажется, без ложной скромности — сегодня в России такого рода территорий именно для студентов, конечно, нет. С учетом того, что будут строиться кампус, учебные здания, — это будет действительно новая территория — территория очень высокого качества", — отметил генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

После окончания Игр на территории приступят к созданию студенческого кампуса мирового уровня, где будут обучаться и проживать 7 700 студентов IT-направлений, будущие экономисты, управленцы и лицеисты специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ.

Отметим, в Свердловской области по инициативе главы региона разработана программа "Кампус", предполагающая меры поддержки студентов. Стартовать она должна уже в этом году.

Подробный материал читайте в "Областной газете" 26 января 2023 года.

Напомним, сегодня губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем студента.