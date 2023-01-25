Сайт в честь 300-летия Екатеринбурга начал работать в тестовом режиме

Сайт 300.екатеринбург.рф на данный момент включает в себя 8 разделов. Фото: сайт 300.екатеринбург.рф

Администрация уральской столицы объявила о запуске сайта в честь 300-летия Екатеринбурга, на котором будет собрана информация обо всех проектах и подготовке к юбилею, а также интересные факты и события из жизни мегаполиса. До марта виртуальная площадка будет работать в тестовом режиме.

Сайт 300.екатеринбург.рф на данный момент включает в себя 8 разделов: "О событии", "История", "Афиша", "Жителям", "Гостям", "Новости", "Спецпроекты" и "Друзья города".

В разделе "Жителям" можно ознакомиться со всеми проектами, которые реализуются в Екатеринбурге к юбилею города. "Афиша" поможет сориентироваться в многообразии праздничных мероприятий благодаря гибкой системе фильтров. В этом же разделе будет находиться форма обратной связи "Предложи событие", где организации и городские сообщества смогут включить свои мероприятия в праздничную программу.

Гостям уральской столицы будет полезен одноименный раздел с информацией об интересных маршрутах, пакетных турах, подборках ресторанов, достопримечательностях, музеях и видовых точках.

Кроме того, на виртуальной площадке можно будет принимать участие в конкурсах и голосованиях, а также проходить игровые тесты на знание идентичности Екатеринбурга. В ближайшее время на сайте появится раздел "Горожане", где будут публиковать современные и архивные фотографии и видео о любимом городе от местных жителей.

"Сайт 300-летия также станет и местом сбора "писем в будущее" — посланий екатеринбуржцев, которые они хотят заложить в капсулу времени. Напомним, одно из самых трогательных событий программы празднования юбилея — вскрытие капсулы времени и закладка нового послания будущим поколениям", — добавили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

К марту все активности сайта будут запущены в полноценном формате.

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