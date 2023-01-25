В Свердловской области учредили региональное отделение "Ассамблеи народов России"

В учредительном собрании участие принял вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Фото: предоставлено департаментом внутренней политики Свердловской области

25 января 2023 года в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) состоялось учредительное собрание Свердловского регионального отделения "Ассамблеи народов России".

Участников собрания приветствовал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он напомнил, что Ассамблея народов России — общественно-государственная организация, учрежденная по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Деятельность Ассамблеи направлена на совершенствование государственной национальной политики, содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.

Председателем Свердловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" избран ректор УрГЭУ, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин. Решение о создании регионального отделения должно быть утверждено на очередном съезде Ассамблеи народов России в феврале-марте 2023 года, после чего отделение начнет полноценную работу.