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Общество
26 января 2023, 09:50

Скрывший место работы житель Верхотурья не смог обмануть судебных приставов и освободиться от долга

  Марина Сапожникова
Деньги

Должнику спрятаться не удалось. Фото: Галина Соловьева

С мужчины взыскали более 190 тысяч рублей задолженности по алиментам. Ранее друзья посоветовали ему не разглашать информацию о месте работы и доходах, чтобы не платить долг.

В Верхотурское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области обратилась женщина в связи с тем, что она перестала получать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Должника поставили в известность о возбуждении исполнительного производства и перерасчете задолженности. Однако он заявил, что нигде не работает, не владеет никаким имуществом и открытых счетов в банках у него нет, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации и выяснили, что у должника есть открытые лицевые счета в банках. После этого были вынесены постановления о взыскании средств с этих счетов для погашения долга в 190 тысяч рублей.

Также выяснилось, что мужчина работает, а скрывать свое имущественное положение и трудоустройство ему посоветовали друзья.

С должником провели беседу о том, что если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то будет привлечен к административной или даже к уголовной ответственности. Мужчина признал, что своими действиями он только усугубил свое положение, и сообщил, что добровольно погасит долг.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что можно предпринять, если отец не платит ребенку алименты.

Областная газета Свердловской области

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