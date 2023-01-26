Турпоток на Свердловские заводы в 2022 году увеличился вдвое

Узнать об экскурсиях на предприятия можно на сайте Центра развития туризма в Свердловской области. Фото: Галина Соловьева

Больше 15 тысяч туристов посетили промышленные предприятия Свердловской области в 2022 году. Цифра в два раза превысила показатели турпотока 2021 года, сообщает департамент информполитики региона.

В 2020 году губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение о развитии промышленного туризма в Свердловской области с Агентством стратегических инициатив, что способствует формированию новых турпродуктов и увеличению потока туристов в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". 20 предприятий прошли обучение в рамках Всероссийского акселератора по промышленному туризму, усовершенствовав работу с гостями.

"Сегодня туризм — один из быстрорастущих несырьевых сегментов экономики Свердловской области. Промышленный туризм представляет собой особую гордость, так как именно у нас сосредоточено уникальное наследие и действующие предприятия. Развитие промтуризма позволяет людям увидеть своими глазами процесс выплавки чугуна и изготовление железнодорожных колес, познакомиться с одним из самых мощных гидравлических прессов в мире, узнать о производстве резервуаров для атомных станций размером с 9-этажный дом. Все это интересно гостям нашего региона и свердловчанам", — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Экскурсии на заводах проводят бесплатно, но есть некоторые ограничения. В частности, на завод Уралхиммаш (УЗХМ), где стали принимать гостей в 2022 году, допускаются люди старше 14 лет. На предприятии рекомендуют надевать удобную одежду и обувь, туристы обязаны соблюдать правила безопасности.

"За год на экскурсиях по производственному цеху побывали более 400 человек. Приходят люди разных профессий и возрастов. Всех впечатляет масштаб производства, а также размеры предприятия, имя которого носит целый район Екатеринбурга", — рассказала генеральный директор управляющей компании УЗХМ Тамара Кобаладзе.

Развитие промышленного туризма является одним из приоритетов политики губернатора Свердловской области. По поручению Евгения Куйвашева в регионе реализуется проект "Урал для школы". Он предполагает знакомство детей с промышленным потенциалом региона, а также интеграцию турмаршрутов в школьные образовательные программы.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента страны Владимира Путина по развитию внутреннего туризма в 2023 году отнес Свердловскую область к числу перспективных туристических направлений. По данным главы Минтранспорта, Екатеринбург стал одним из 22 городов, где в этом году ожидают наибольший поток гостей.

Напомним, в прошлом году Средний Урал посетили больше 2 млн туристов, что выше допандемийного уровня, в новогодние каникулы 2023 года турпоток в Свердловскую область составил больше 300 тысяч человек.