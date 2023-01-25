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25 января 2023, 21:00

Президент Владимир Путин поддержал идею провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов

  Марина Сапожникова
Владимир Путин

Владимир Путин встретился со студентами. Фото: kremlin.ru

В ходе встречи со студентами 25 января президент поддержал идею провести студенческий фестиваль, однако отметил, что в современных условиях осуществить это будет не так просто.

"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль молодежи и студентов], и провели очень успешно", — прокомментировал Путин предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить сочинский фестиваль, сообщает ТАСС.

Президент добавил, что идея абсолютно правильная, но все зависит не только от желания властей, но и от участников, от международных организаций.

"Такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что поддержка региональных властей в организации такого мероприятия важна, но также важно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра.

Владимир Путин также отметил очень высокий уровень международных мероприятий, которые проводит Россия. Он пообещал привлечь к организации Всемирного фестиваля и саму Дарью Семенову, которая выразила желание работать на мероприятии волонтером.

Областная газета Свердловской области

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