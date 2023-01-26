Урал оказался на втором месте по числу DDoS-атак в 2022 году

На онлайн-ресурсы Урала в 2022 году было совершено почти 100 тысяч DDoS-атак. Фото: Алексей Кунилов

На онлайн-ресурсы Уральского федерального округа в прошлом году было совершено почти 100 тысяч кибератак. Такие данные приводят аналитики "Ростелеком-Солар".

Больше всего пострадала Москва — 500 тыс. DDoS-атак; Центральный федеральный округ — более 50 тысяч.

Аналитики сообщают, что резкий скачок кибератак произошел после начала СВО, а пик пришелся на май, что, вероятнее всего, было связано с Днем Победы. Хакеры пытались взломать и заполнить своим контентом ресурсы, посвященные патриотическим мероприятиям в России.

Также за 2022 год в РФ было зафиксировано 21,5 млн веб-атак с высокой степенью критичности. Из них 30 % были направлены на взлом сайтов органов власти и госкомпаний, еще четверть — на финансовый сектор.

"Однако к середине года атаки стали более сложными и целевыми, а хакеры взламывали сайты не столько ради дефейса (размещения провокационных сообщений), сколько для размещения вредоносного программного обеспечения (ПО), проникновения в инфраструктуру и доступа к ценным данным. И, хотя последние месяцы отыграли аномальный всплеск первой половины года, веб-ресурсы остаются под прицелом хакеров", — отметил руководитель направления Anti-DDoS и WAF компании "Ростелеком-Солар" Николай Рыжов.

Напомним, ранее в Роскачестве предупредили россиян о рисках взлома телевизоров с функцией Smart TV.