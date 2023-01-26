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Общество
26 января 2023, 17:02

Жители Свердловской области могут принять участие в благоустройстве своих территорий

Детская площадка

Жители смогут сами выбрать территорию для благоустройства. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования. По мнению министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова, география участников будет широкой.

Министерство будет принимать заявки от муниципалитетов до 20 февраля включительно, но уже сейчас ожидается, что к проекту присоединятся 10 муниципалитетов, которые раньше в нем не участвовали. Речь идет, например, о Нижнем Тагиле, Белоярском, Каменском, Талицком городских округах, Камышловском и Байкаловском муниципальных районах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Все больше людей вовлекаются в процесс принятия важных общественных решений, сами определяют — что нужно менять в территории в первую очередь», — сказал Руслан Садыков.

Министр подчеркнул, что муниципалитеты могут участвовать в конкурсе каждый год и подавать любое количество заявок. На реализацию проекта заинтересованные в нем люди вносят от 1 до 5 % стоимости, остальные 95 % расходов берут на себя областной и муниципальный бюджеты и местный бизнес.

Напомним, в 2022 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из областного бюджета было профинансировано рекордное за 6 лет количество предложений свердловчан. В рамках инициативного бюджетирования были профинансированы более 70 проектов на общую сумму 96,1 миллиона рублей. 44 % составили средства областного бюджета.

Например, по инициативе ветеранов Верхней Туры на центральной площади города установили арт-объект «Времена года», в асбестовском детском саду начал работать познавательный центр «Мобильный Планетарик», в городском парке культуры и отдыха Тавды открылся детский веревочный парк, в Верхней Салде построили корт для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как губернатор оценил комплексное благоустройство Верхотурья.

Областная газета Свердловской области

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