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26 января 2023, 16:20

Журналиста "Областной газеты" наградили связисты

Вручение

Награду журналисту вручила пресс-секретарь "Ростелекома" на Урале Олеся Иванова. Фото: Наталия Самойлова

Работа обозревателя "Областной газеты" Валерии Беляковой была отмечена на конкурсе журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который проводит "Ростелеком".

Публикация Валерии Беляковой была посвящена оборудованию системы видеонаблюдения в пунктах сдачи ЕГЭ. 

"Ростелеком" в 12-й раз в этом году проводит конкурс журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде. Здорово, что журналисты "Областной газеты" являются ежегодными участниками и победителями нашего конкурса. Поздравляем Валерию и желаем новых побед!" — отметила пресс-секретарь "Ростелекома" на Урале Олеся Иванова.

Напомним, в День российской печати награду вручили редактору портала "Областной газеты" Наталии Самойловой.

Областная газета Свердловской области

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