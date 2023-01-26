РЭКировочка не допустит напряжения

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Свердловчанам не стоит напрягаться по поводу решения РЭК об отмене «ночного» тарифа на оплату электроэнергии и торопиться в связи с этим перепрограммировать счетчики: с 1 января их автоматически перевели на расчеты по единому тарифу. К тому же для большинства жителей региона возвращаться к тарифу «день-ночь» может быть невыгодно. Существует и риск пострадать от действий мошенников в процессе перехода.

О том, что нужно, а что, наоборот, не следует предпринимать свердловчанам в связи с изменением системы оплаты электроэнергии, рассказали вчера представители Региональной энергетической комиссии (РЭК) и работающих в регионе электросетевых и сбытовых компаний на круглом столе в Доме журналиста. Напомним, новая методика расчета, согласно которой платежи по тарифам «день-ночь» должны быть равны платежам по одноставочному тарифу, была принята в мае 2022 года. По Свердловской области двуставочные тарифы были ниже на 17,6 %, поэтому РЭК пришлось их увеличить.

В декабре прошлого года Федеральная антимонопольная служба отменила постановление РЭК и предписала отменить применение ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Свердловская область стала последним регионом России, отказавшимся от его применения. Теперь в соответствии с федеральными нормами ночной тариф будет действовать только с 23:00 до 7:00, без учета праздников и дней недели. При этом ставка по дневному тарифу была снижена,

За то время, пока отменяли одно постановление и принимали другое, многие управляющие компании успели выставить счета потребителям по повышенному тарифу. Но волноваться по этому поводу не стоит, говорят представители энергосбытовых организаций.

– Те УК, которые выставили счета по повышенным тарифам, впоследствии пересмотренным, должны произвести перерасчет, – пояснила Наталья Разумова, руководитель Управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе. – «ОГ»). – В квитанциях за январь или февраль будет произведен перерасчет с учетом излишне уплаченных денег.

Перепрограммировать приборы учета пока гражданам не нужно. С 1 января их автоматически перевели на расчеты по единому тарифу, который составляет 5,15 руб. за кВт, а для домов с электроплитами и расположенных в сельской местности – 3,61 руб. Показания можно передавать, как и ранее, указывая потребление по дневному и ночному тарифам.

– Расчет платежей по одноставочному тарифу уже ведется, – объяснила Наталья Разумова. – А к предложениям провести перепрограммирование следует относиться с осторожностью. Нынешней ситуацией могут воспользоваться мошенники: например, собрать деньги, но ничего не сделать. Или, что еще хуже, нарушить пломбу прибора учета, а за это положен штраф.

Не торопиться с перенастройкой счетчиков советует уральцам и начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии «Россети Урал» Владимир ЧЕРЕПКОВ. – Вернуться к тарифу «день-ночь» будет выгодно тем, у кого доля электропотребления в ночное время превышает 27 процентов, – говорит он. – Поэтому нужно сперва проанализировать, сколько электроэнергии вы расходуете и на какое время приходится пик, посчитать затраты по одному и другому варианту и только потом сделать выбор. Подать заявление о желании пользоваться двухтарифной системой можно в любое время – сроки законодательно не установлены.

Обращаться с заявлением о переводе на тариф «день-ночь» нужно в энергосбытовую или энергосетевую организацию, с которой заключен договор на обслуживание дома. В квитанциях за коммунальные услуги будет описан новый механизм начисления платы за электроэнергию, указаны телефоны горячих линий, по которым можно получить необходимые разъяснения. Подробные инструкции будут размещены на сайтах УК и сбытовых компаний.

Итоговая сумма в квитанции за коммунальные услуги не должна в 2023 году превышать показатели прошлого года на 9,5 процента, объясняют эксперты. Исключение составляют лишь муниципалитеты, где реализуются масштабные проекты модернизации ЖКХ – Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Там рост платежей ограничен 11,1 процента.

Меры социальной поддержки граждан после изменения системы оплаты электроэнергии сохранены. Часть расходов на коммуналку компенсируется одиноко проживающим гражданам и семьям, если общая сумма платежа превышает 22 процента от общего дохода. Одиноким гражданам и семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума компенсации выплачиваются, если платежи за ЖКУ превышают 12 процентов совокупного дохода. В 2022 году на компенсацию затрат свердловчан по платежам за ЖКХ из бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.

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