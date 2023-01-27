Свердловских автомобилистов предупреждают о приближающемся снегопаде

В Свердловскую область придет снегопад. Фото: Павел Ворожцов

Непогода ожидается в Свердловской области с 27 по 28 января. Водителей предупреждают о снегопаде и образовании гололеда на проезжей части.

В некоторых районах области высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров. Наиболее сильные снегопады ожидаются в Шалинском городском округе, Нижних Сергах и Алапаевске.

Подрядным организациям поручено принять меры по расчистке дорог и организации безопасного движения. Контролировать работу будут специалисты управления автодорог. К борьбе с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники. Следить за дорожной ситуацией поможет 51 автоматический пост дорожного контроля, оборудованный метеодатчиками и видеокамерами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей без необходимости не отправляться в дальние поездки, а во время движения соблюдать правила и не нарушать скоростной режим. Также автомобилистов призывают не создавать помех снегоочистительной технике.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261‑79‑83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного Управления автодорог: (343) 262‑50‑65.

Напомним, в ближайшие дни, по прогнозами синоптиков, в регионе будет держаться теплая погода.