Глава Среднего Урала обозначил приоритеты для заключения концессий в Свердловской области в 2023 году

Трамвай в Пышму запущен в рамках ГЧП. Фото: Алексей Кунилов

Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов, которые могут быть построены или реконструированы в Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Инвесторам предложили рассмотреть 11 объектов, в том числе школы, поликлиники и места досуга и отдыха.

Частный бизнес планируют привлечь для строительства школ на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советская и Блюхера в Екатеринбурге и на 825 мест на улице Победы в Березовском.

Также на условиях концессии планируется построить и реконструировать объекты здравоохранения: открыть детские поликлиники в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, Широкая Речка, построить 6‑этажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1, реконструировать и расширить клинико-диагностический центр "Охрана матери и ребенка" на Флотской, 52. В планах также строительство нового здания Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина и запуск реабилитационного корпуса при Областном специализированном центре медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Частные средства планируется привлечь для реконструкции здания, в котором в 1943 году размещался Штаб 61‑й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральцев-добровольцев.

Среди объектов инфраструктуры для активного отдыха обозначен горнолыжный курорт "Гора Белая" в поселке Уралец.

Как рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, все проекты находятся в разной степени готовности к реализации. В некоторых случаях инвестор может начать работать прямо сейчас, где-то еще не определена даже примерная стоимость.

"Со всеми предлагаемыми объектами будет возможность ознакомиться в открытом доступе, мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора — гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя", — сказал Дмитрий Ионин.

Стоит отметить, что в 2022 году в регионе были заключены 5 концессионных соглашений, из них 2 на уровне региона — это строительство школ в Верхней Пышме на 1 135 мест и в Екатеринбурге на 925 мест. Оба проекта реализуются с привлечением федерального бюджета в рамках государственной программы "Развитие образования".

Также в рамках ГЧП построена трамвайная ветка, запущено в 2022 году движение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Кроме того, создается железнодорожная инфраструктура между станцией Верхняя Салда и "Титановой долиной", что позволит создать 660 новых рабочих мест и обеспечить транспортное обслуживание резидентов особой экономической зоны.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что уральский застройщик в рамках концессии возведет в Екатеринбурге школу.