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Общество
27 января 2023, 13:44

В Свердловской области вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли актрисы театра кукол

  Марина Сапожникова
Судья

Суд вынес приговор виновнику ДТП. Фото: Алексей Кунилов

Суд вынес приговор виновнику ДТП, которое произошло на трассе Серов Екатеринбург. В результате столкновения грузового автомобиля с прицепом и автобуса погибли две актрисы кукольного театра.

Напомним, смертельная авария произошла 1 октября 2022 года на трассе Серов — Екатеринбург. Водитель грузовика MAN отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором находились возвращавшиеся с гастролей из Первоуральска артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате ДТП от полученных травм на месте аварии погибли две сотрудницы театра, а один работник получил серьезные травмы.

Верхотурский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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