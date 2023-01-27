Два свердловчанина стали миллионерами, купив лотерейный билет на почте

Приобрести билеты тиражных и бестиражных лотерей можно во всех почтовых отделениях Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Первый новогодний тираж "Мечталлиона" от бренда "Национальной Лотереи" принес двум свердловчанам по 1 млн рублей. Билеты были приобретены в почтовых отделениях села Щелкун и поселка Исток.

О своих новогодних подарках свердловчане узнали 1 января, во время подведения итогов розыгрыша новогоднего тиража на Первом канале. Всего по итогам тиража по 1 млн рублей выиграли 23 уральца, купивших билеты в почтовых отделениях. В стране миллионерами стали 270 участников первого новогоднего розыгрыша.

Приобрести билеты тиражных и бестиражных лотерей можно во всех почтовых отделениях Свердловской области.

"Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Выигрыш, сумма которого менее 15 000 руб., можно получить в отделениях Почты России. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи "Мечталлион" можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале", — напомнили в отделе маркетинга и корпоративных коммуникаций Уральского макрорегиона Почты России.